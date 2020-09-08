女星孫佳君是羅兆輝一生最愛。(本報系資料照)

娛樂8點半》已故香港「地產神童」羅兆輝，一生大起大落，從一位沒沒無聞的小房仲，在短短10年間，擠身為富豪之列，最風光時身價高達20億港幣，那時他才30出頭歲。不過1997年一場金融風暴，卻讓「神童輝神話」一夕崩壞，羅兆輝一度因破產輕生未遂，此後整個人陷入瘋魔狀態，2002年更大爆與多位女星荒淫性史，一時間令眾女星人人自危。

已故香港傳奇商人羅兆輝曾有句名言：「你給她100萬她可能不會就範，你給她1000萬她可能也不瞧一眼，但你如果給她1億、2億或者10個億，她能不動心？不合常理呀！不就是睡覺嗎？和誰睡不是睡…」

羅兆輝在人生最風光時期，與不少女星傳出緋聞，2002年更突然爆出他在巴黎與友人暢談包養史，對話內容外洩，讓總是給外界形象高不可攀的女星，私下豪放一面全曝光。他說在一票傳過緋聞的女星中，他只和最愛女友孫佳君與港姐冠軍Y女星發生過關係，但對這兩女評價就差很大，他大讚孫佳君身材好也對他好，而Y女星則是被他以1個月50萬港幣代價包養過2個月，但只發生過一次性關係，還酸Y女星自以為漂亮，但個性差人品更差，胸平臀扁自以為紅！

而羅兆輝更宣稱人生第一次包養是L女影星，「我很早就已經給了她3百萬(港幣)買一間豪宅。」不過羅兆輝對L女星評價也不高，還用「八字奶」來形容對方胸部，坦言曾與對方4度發生性關係都失敗，吃壯陽藥也無用，還因此遭L女星踢下床，最後口交了事。

羅兆輝還說，成人節目C女星相當主動，曾只穿浴袍躺在他床上色誘，某TVB女星腳跟指頭都超正，但要4萬港幣一次，還曾送一台BMW跑車給大胸M女星，但兩人真的沒發生關係。另外還有2位女星，一個假奶一個黑葡萄。

羅兆輝宛如脫韁野馬般地瘋狂爆料與圈中女星荒淫史，一時之間與他傳過緋聞的女星人人自危，也讓外界對其精神狀態產生懷疑。有心理學者推測，羅兆輝的瘋癲言行極可能為燒炭自殺後遺症，前腦葉主要是控制人的情緒，但因缺氧受到破壞，性格也會隨之改變。他的父母也曾透過律師發表道歉聲明，深信羅兆輝的怪異言行是精神出現問題所致，盼外界海涵。

(中時新聞網)