計程車遭高速追撞，嚴重變形，車內兩人命為急救中。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

肇事的黑色轎車車頭也嚴重變形，沈男則意識清醒。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

高市7日深夜11時許，發生重大車禍！43歲沈姓男子開車在小港區一路闖紅燈，先是連撞兩部機車後肇逃，接著在中山、大業北路口，高速追撞等待紅燈的計程車，釀成計程車駕駛及乘客重傷命危，送醫搶救中。警方初步調查，排除肇事的沈男酒駕，詳細車禍原因有待進一步釐清。

警方指出，沈男當時黑色轎車先在沿海一路22號前，擦撞騎乘重機車41歲廖姓男騎士，造成輕微挫傷，未料沈男沒有停下查看，接著不到1分鐘，在中山、民益路口闖紅燈，又衝撞另輛機車陳姓騎士，所幸沒有受傷。

孰料，沈男連撞兩機車後，又繼續闖紅燈，在中山與大業北路口擦撞1部計程車，兩車共3人受困車內，尤以計程車衝擊力道之大，嚴重變形。警消出動破壞工具，費了好一番工夫，才將人救出送往醫院急救。

肇事的沈姓男子多處擦挫傷，左膝蓋10公分撕裂傷、右胸瘀傷、清醒意識清楚，沒有大礙。計程車60歲姚姓駕駛及50歲乘客則受重傷，送醫前沒有生命跡象，仍在小港醫院搶救中。

警方表示，沈男經醫院抽血檢驗報告，結果為無酒精反應，但他涉及危險駕駛，在兩撞兩機車後肇逃，接著又闖紅燈撞上等待紅燈的小黃，過程也被其他計程車駕駛目擊，全案將進一步調查釐清肇責。

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(中時 )