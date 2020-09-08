美國女網名將小威廉絲（Serena Williams），締造個人連續12次挑戰美國網球公開賽至少晉級8強的紀錄，不過這場勝利卻是得來不易。

小威廉絲繼前一場三盤苦戰獲勝後，面對來自希臘的第15種子莎卡芮（Maria Sakkari）又是打滿三盤，而且也曾面臨落後劣勢在急起直追，最終6比3、6比7（6比8）、6比3力克莎卡芮。

兩周前小威在西南網球公開賽16強賽，因為腿部抽筋影響表現，三盤飲恨莎卡芮，來到美網兩人再度於16強賽相逢，這回換小威險勝，其中第二盤搶七局小威一度只差2分就能收下勝利，當時兩人6比6平手，由莎卡芮贏下關鍵2分，並將比賽帶進決勝盤；第三盤小威在局數0比2落後下扭轉戰況，再度證明自己的這場紐約大滿貫的女王。

小威廉絲生涯擁有23座四大賽冠軍，其中6座在美網斬獲，本月26日她就要過39歲生日，將和法國科內特（Alize Cornet）與保加利亞皮洛恩可娃之間的勝方爭4強門票。

(中時 )