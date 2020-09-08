小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（8日）新聞重點。

【1】川普前國安顧問 今對台演說

外交部與國防安全研究院今、明兩天舉行「凱達格蘭論壇─2020亞太安全對話」，來自各國20位官、學代表將以半視訊方式對談，會中聚焦後疫情時代區域安全議題，蔡英文總統將出席致詞，美國總統川普的前國安顧問麥馬斯特將發表專題演講。

【2】黃復興桃園主委于北辰遭解職

國民黨全代會落幕，黃復興黨部立即掀人事風暴，昨天免除網紅于北辰的桃園黃國園黨部主委，改派前南區後備指揮官、退役少將蔡忠誠接任。「斗內將軍」于北辰昨直播炮轟中央未給理由就開除他；黃復興黨部則說，于疏於經營桃園黨務，卻勤於個人直播，持續汙衊黨中央、不守紀律，才予解職。

【3】陳三箭纏身 蘇酸沒爬好會摔倒

衛福部長陳時中頻被點名角逐台北市長，他昨接受廣播訪問表示，目前未想到這麼遠的事，還說現在疫情霧煞煞，「疫情、食安、健保這三支箭，我不知道挺不挺得過去」。但行政院長蘇貞昌昨被問到對陳時中等相關政治人物未來參選看法，卻意有所指地說，只有一步一步做好，像爬樓梯一樣，一步一步爬，如果沒有爬好也會摔倒。

【4】雄獅關30家門市 易遊網減7家

出團禁令持續，「海嘯第一排」的旅行產業掀起實體店面倒閉潮。雄獅到年底前將以1周1間的速度關店，共要關閉30家實體門市，縮減幅度近4成，易遊網全台17家門市則要關7家。惟對此，交通部觀光局表示，實體門市關閉與產業結構調整有關，今年統計至8月底，有30家主動解散，停業和解散今年的確比去年略多，但整體占比不算太高。

【5】恆述各走各路 拒團圓張菲費玉清

70歲恆述法師（本名張彥瓊）擁有2個各霸一方的弟弟張菲與費玉清（小哥），她在3月驚爆欠下3000多萬，事後張菲透過經紀人表示，他與費玉清不再處理姊姊的債務，而恆述法師則宣布要去疫區賣鑽石，隨即人間蒸發，沒想到她7日舉辦記者會，推翻張菲先前對外說法，不但否認弟弟曾幫她處理2億元債務，還強調自己是弟弟的「原始經紀人」，笑稱張菲只給她「兩意」－失意與回憶。

(中時新聞網)