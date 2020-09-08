中國傳將啟動新倡議抗美 制定全球數據安全標準 05:592020/09/08 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部長王毅預定今(8日)在北京啟動一項倡議，制定關於數據安全的全球標準，以對抗美國。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街日報報導，美國試圖說服意見相同的國家，在自家網路隔絕防範中國的科技，中國將啟動一項自己的倡議，制定關於數據安全的全球標準，以對抗美國的行動。 華爾街日報（The Wall Street Journal）引述一項草案報導，基於這項新的「全球數據安全倡議」，中國將呼籲所有國家以「全面、客觀和循證的方式」處理數據安全。 美國政府近幾個月以國安顧慮為由，加緊對於中國企業的限制。報導指出，中國外交部長王毅預定於8日，在北京關於全球數位治理的研討會上宣布這項倡議。 (中央社) #中國 #倡議 #數據 #報導 #啟動 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 中國傳將啟動新倡議抗美 制定全球數據安全標準 - 國際 - 中央社 捷克議長上CNN曝：從未稱台灣為獨立國家 - 國際 金髮美女教師車震小學生 曝因：「比我老公的還要大」 - 國際 女獄警飢渴與強暴犯牢中嘿咻 同仁：「看到兩人赤裸激情纏綿」 - 國際 18歲少女搭錯Uber卻遭囚禁14小時 慘遭3男無套輪姦 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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