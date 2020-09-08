華爾街日報報導，美國試圖說服意見相同的國家，在自家網路隔絕防範中國的科技，中國將啟動一項自己的倡議，制定關於數據安全的全球標準，以對抗美國的行動。

華爾街日報（The Wall Street Journal）引述一項草案報導，基於這項新的「全球數據安全倡議」，中國將呼籲所有國家以「全面、客觀和循證的方式」處理數據安全。

美國政府近幾個月以國安顧慮為由，加緊對於中國企業的限制。報導指出，中國外交部長王毅預定於8日，在北京關於全球數位治理的研討會上宣布這項倡議。

(中央社)