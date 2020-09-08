從參選到當選，立委賴品妤愈來愈紅，也讓外界更好奇她的感情狀態，今年初她自曝單身，擇偶條件最好是「政治圈外人」、「法律界人士」等條件，不過接連兩位男友，前時代力量發言人吳崢和前時力議員曾玟學都是政治圈內人，也非法律界人士，不過兩人共同點都是挺鼻、小眼睛以及時力黨員，讓外界驚呼「品妤都愛這款！」

據悉，賴品妤的前男友為前時力發言人吳崢，兩人早在太陽花學運時就已相戀，後以「學運情侶檔」身份雙雙進入立法院當助理。身高約一六三公分的賴品妤和一八三公分的吳崢，兩人外型和志向都十分登對，即便後來分手，至今仍維持好友關係。

曾玟學熱戀賴品妤，兩人行走時他還不忘輕撫女方後頸製造親密感。（圖／本刊攝影組）

此後感情空窗多時的賴品妤，今年接受專訪時，自曝暫時沒有交往對象，也沒有時間交男友，不過，她大方透露擇偶條件，坦言自己不太在乎身高與年紀，但對方的「台灣主體性價值觀」必須和她完全契合，並具體指出「希望對方是政治圈外人」、「偏好法律界人士」。

民進黨宣布徵召賴品妤參選新北市立委當天，賴品妤激動鞠躬時意外將頭髮插入麥克風，引起熱議。（圖／翻攝照片）

不過曾玟學既不是「政治圈外人」，也非「法界人士」。三十二歲曾玟學的外型和吳崢差不多，兩人都是高挑、小眼睛、挺鼻，看來賴品妤唯有對於另一半的外貌，一路走來始終如一。

賴品妤日前接受媒體採訪時才說希望未來男友是「政治圈外人」，沒想到卻遭本刊拍到與「圈內人」曾玟學甜蜜互動。（圖／賴品妤臉書、黃耀徵攝）

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(中時新聞網)