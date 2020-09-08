位在高雄市湖內區的東方設計大學（東方設大），以「可打工」為招生口號，吸引東南亞人士前來就讀，但這些「學生」除了期中考回學校「簽名」外，鮮少到校上課，反而每天準時到與學校簽約配合的工廠上班賺錢，而東方設大因為財務出現危機，許多老師每個月遭扣7成薪水，校方利用大學名器招攬移工、苛扣教師薪資的醜陋作為，教育部卻視而不見。

「東方設計大學」原為「私立東方工藝專科學校」，於1966年由首任校長許國雄所創辦，創立至今已經超過50年，目前由葉榮椿擔任第4任校長，林財源擔任董事長，設有藝術設計、民生設計、應用設計等3個學院，但從前年開始，東方設大的學生人數逐年下降，從原本的4000多人降至2000多人，台灣學生更是所剩無幾，在東方設大任教的陳姓男老師（50歲）娓娓道來他了解的情況。

陳老師表示，近年來學校因為招生人數銳減，校方陷入招生不佳的窘境，沒有學生，影響最大的就是沒有收入，東方設大在面臨「倒閉危機」存亡時刻，為了維持學生人數，以達到教育部「獨立招生」學生數量標準，同時為了領取教育部補助私立大學的經費，校方竟鑽起法規漏洞。

東方設大在前年起以「學風自由」、「產學合作」、「全實習制」等3點為噱頭，吸收原在台灣其他大專院校就讀的「外籍專班生」，再讓這些外籍專班生用「一般生」名義進入東方設大就讀，這讓許多想在台灣工作的外籍人士趨之若鶩，校方也藉此衝高「學生數量」。

外籍學生的基本時薪158元，與台人相比，明顯低廉許多，許多工廠為了節省費用，皆會選擇與學校配合。（圖／讀者提供）

針對諸多指控，東方設計大學秘書室陳姓主任表示，學校主要與「碁準」留學代辦公司配合招生，並無透過人力仲介。至於學生不用到上課、只要到工廠上班即可畢業？陳主任說「我們一定會遵守教育部規定，若超時工作，應是學生個人問題。」至於教師是否減薪七成？陳主任坦承確有其事，強調校方正在積極處理財務狀況。

教育部表示，若是東方設大違規屬實，將進行減招（生）、停招、扣減補助款等重懲；至於東方設大欠薪一事，教育部說，如果東方設大財務持續惡化，將列為「專案輔導學校」進行輔導，若未改善，將祭出停止補助、停招、停辦（閉校）等行政處分。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)