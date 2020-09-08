東方設計大學（東方設大）為了達到教育部「獨立招生標準」，在台灣吸收「外籍專班」的學生，並要他們在原校辦理退學，再以「一般生」名義，讓這些學生入學，除此之外，為了滿足招生需求，東方設大更與越南、印尼等東南亞國家的人力仲介配合，招收想來台灣工作的外籍移工入學。

本刊調查，根據教育部的「外籍生」規定，外籍生來台念書並不能「轉學」，東方設大為了規避這個規定，先讓外籍生在原就讀學校辦理「退學」，接著再以「一般生」名義進入東方設大，此舉無疑知法犯法。

校方為了噱錢，竟又和越南、馬來西亞等東南亞國家的「人力仲介」配合，不斷用打工名義大量「招生」，甚至以「每招收8名學生，就核發5萬元『招生獎金』」當誘因，但即便如此仍無法達到教育部的招生數量，間接也造成許多工廠「人力短缺」。

東方設大發現，外籍學生入境不受外籍勞工限制一般，也沒有人數管制，在校方政策「全年實習」配合下，東方設大簡直成了「引進外勞」的「專門介紹所」。本刊掌握1份東方設大老師與友人的對話紀錄，內容直接提到，「最近都沒辦法引進外勞」、「已經有4間人力仲介找我了！」明目張膽程度，令人咋舌。

東方配合的仲介公司，雖然為留學代辦，實際上卻招募學生來台打工，臉書專業上，更大方分享移工時薪調整、工作資訊。（圖／翻攝代辦公司臉書）

針對諸多指控，東方設計大學秘書室陳姓主任表示，學校主要與「碁準」留學代辦公司配合招生，並無透過人力仲介。至於學生不用到上課、只要到工廠上班即可畢業？陳主任說「我們一定會遵守教育部規定，若超時工作，應是學生個人問題。」至於教師是否減薪七成？陳主任坦承確有其事，強調校方正在積極處理財務狀況。

教育部表示，若是東方設大違規屬實，將進行減招（生）、停招、扣減補助款等重懲；至於東方設大欠薪一事，教育部說，如果東方設大財務持續惡化，將列為「專案輔導學校」進行輔導，若未改善，將祭出停止補助、停招、停辦（閉校）等行政處分。

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(中時新聞網)