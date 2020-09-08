東方設計大學（東方設大）透過人力仲介，招募來自越南、印尼等東南亞國家學生「來台就學」，實際上卻是安排他們到各間工廠上班，本刊來到與東方設大配合的工廠觀察，1名工廠的人事室主任劈頭抱怨，「我們最近很缺人，有跟學校（東方設大）主任、仲介追進度……聽說主任到台北帶了1批馬來西亞的進來，希望可以先給我們。」把學生當移工的事實，不證自明。

本刊調查，外籍學生來台後，上班地點都由東方設大安排，工作內容大多粗重勞累，環境也相當差。本刊來到與東方設大「配合」的1家包裝工廠觀察，因為疫情影響，出口受阻，產線近乎停擺。「我們最近生意不好，就沒有叫他們（東方設大學生）來上班了。」老闆阿輝說。

另1間位在台南仁德區的家具工廠人事主任則抱怨，近期東方設大給的外籍學生太少。「我們最近很缺人，有跟學校（東方）主任、仲介追進度，希望能快點派人來，聽說主任到台北帶了1批馬來西亞的進來，希望可以先給我們。」

東方老師彼此間的對話透露，近日因為疫情，移工無法順利來台，有多間人力仲介與老師接洽，想藉留學管道，將移工以學生身分申請進入台灣。（圖／讀者提供）

本刊找到1位目前正就讀東方設大二的越南籍學生阿吉，他表示當初來台灣就知道是來打工，「念大學都是假的啦。」每個禮拜工作4天，時間是早上5點到晚上8點。」阿吉說，他當初進到學校不久後，便被安排到台南市善化區的建材公司上班。「我都不用去學校，考試的時候進去簽名，不然就是派代表輪流回學校簽名就好，老師不會管我們。」

另名印尼外籍生阿明則表示，「希望學校能夠給同學好一點的工作環境，也讓我們做想做的事（工作）。」阿明並抱怨，東方設大對外籍生太差，希望有機會能轉學離開。

印尼籍學生表示，同學都相當不滿東方校方安排的工作無法學到東西，若有機會想要轉學。（圖／張文玠攝）

針對諸多指控，東方設計大學秘書室陳姓主任表示，學校主要與「碁準」留學代辦公司配合招生，並無透過人力仲介。至於學生不用到上課、只要到工廠上班即可畢業？陳主任說「我們一定會遵守教育部規定，若超時工作，應是學生個人問題。」至於教師是否減薪七成？陳主任坦承確有其事，強調校方正在積極處理財務狀況。

教育部表示，若是東方設大違規屬實，將進行減招（生）、停招、扣減補助款等重懲；至於東方設大欠薪一事，教育部說，如果東方設大財務持續惡化，將列為「專案輔導學校」進行輔導，若未改善，將祭出停止補助、停招、停辦（閉校）等行政處分。

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(中時新聞網)