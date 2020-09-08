在少子化浪潮影響下，多間大專院校的學生數量、財務狀況陷入困境，面臨閉校危機，就連創校已經54年的東方設計大學（東方設大）也不例外，從去年開始，東方設大因為財務狀況每況愈下，竟將腦筋動到學校老師身上，要求老師砍7成薪水，提供學校校務營運，但事後，老師們仍不見學校積極處理財務狀況，不少教職員都擔心「薪水是不是拿不回來了？」

本刊調查，東方設大除了將學生當移工以換取教育部補助款外，校方從去年開始，發現校務財務陷入困境，董事會竟厚顏要求教師同意「減薪救學校」，砍老師每個月的7成薪資，「目前學校積欠老師的薪水應該已經超過千萬。」全國私校工會理事長尤榮輝說到。

本刊調查，東方設大要求每位教授、副教授等教職員，同意從2019年8月1日起，至2021年7月止，每個月從薪資中扣下7成「無息借薪」給學校使用，以繼續校務維持正常營運。「我們懷疑他（學校）根本沒有清償債務的能力，目前的董事會也未想出應變機制。」尤榮輝表示，目前學校並沒有積極處理財務困境，反而有點「擺爛」的味道，東方設大隨時會倒閉的傳言甚囂塵上，不少教職員都擔心「薪水是不是拿不回來了？」

為了解決財務狀況，東方竟跟學校老師簽下借據，每個月扣薪7成，以便校方維持校務營運。（圖／讀者提供）

針對諸多指控，東方設計大學秘書室陳姓主任表示，學校主要與「碁準」留學代辦公司配合招生，並無透過人力仲介。至於學生不用到上課、只要到工廠上班即可畢業？陳主任說「我們一定會遵守教育部規定，若超時工作，應是學生個人問題。」至於教師是否減薪七成？陳主任坦承確有其事，強調校方正在積極處理財務狀況。

教育部表示，若是東方設大違規屬實，將進行減招（生）、停招、扣減補助款等重懲；至於東方設大欠薪一事，教育部說，如果東方設大財務持續惡化，將列為「專案輔導學校」進行輔導，若未改善，將祭出停止補助、停招、停辦（閉校）等行政處分。

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(中時新聞網)