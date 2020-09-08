2007年周定緯以歌唱選秀節目《超級星光大道》亞軍身分出道，鮮少傳出緋聞的他，僅在2015年被拍到與袁艾菲穿情侶裝看電影，但兩人否認交往。7月30日晚間，本刊記者在台北市東區，巧遇周定緯和網紅薛蓓蓓十指緊扣逛街，都穿著黑色T恤搭配黑色口罩；透過兩人的IG可發現，當天上午他們不但一起去了新北市九份，今年1月，還同遊日本京都，關係昭然若揭。

7月30日晚間7點半，本刊記者行經台北市大安區忠孝東路，看到一對身穿黑色系情侶裝、戴著黑口罩的男女，和一名男性在路邊聊得相當開心。仔細一看，這位高䠷男子，正是歌手周定緯，而他身邊外型相當匹配的女伴，則是知名網紅薛蓓蓓。

身高183公分的周定緯和168公分的薛蓓蓓，從背影看來也非常登對，兩人在街上十指緊扣，相當甜蜜。（圖／本刊攝影組）

兩人結束和友人的交談後，一路手牽著手逛街，小倆口十指交纏，完全不避諱旁人眼光，態度相當大方。當天上午，周定緯和薛蓓蓓在各自的IG，都曬出到新北市九份的獨照，但兩人的穿搭，與晚上現身大安區商圈時完全一樣，印證了他們當天從早到晚都膩在一起。

周定緯和薛蓓蓓曾於今年1月同遊日本京都，在八坂神社換上和服拍照。（圖／翻攝自IG）

其實，早在去年9月29日，薛蓓蓓就在臉書秀出與周定緯的合照，並寫下「人生的第一場舞台劇，獻給周定緯演出的《十二夜》。」本刊記者循線追查，兩人自去年8月開始在IG上互動，今年1月，更同遊日本京都八坂神社，種種跡象看來，似乎已交往一段時間。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)