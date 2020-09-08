周定緯2007年以《超級星光大道》亞軍出道，和林宥嘉、潘裕文、許仁杰被封為「星光四少」。但周定緯在演藝圈的境遇，不如同期戰友林宥嘉那樣順遂，迄今僅推出過一張個人迷你專輯，後來組成男團「SIGMA」也只發行過一張專輯，成軍三年後解散。

與前東家「華研」的合約結束後，周定緯一度淡出演藝圈，直到收到導演呂柏伸的邀約，才轉往劇場界發展，與李千那擔綱演出《木蘭少女》。今年周定緯在偶像劇《墜愛》中演出「簡嗡嗡」一角，出色演技讓外界重新認識他，成功地從唱跳歌手轉型為演員。

因在《墜愛》中浮誇的演出，讓周定緯由歌手成功轉型為演員。（圖／TVBS提供）

而31歲的薛蓓蓓，身高165公分，高雄長大的她，大學時就上北上工作，2014年因擔任便利商店廣告的主角受到矚目，現已是IG有4萬3千人追蹤的人氣網紅。薛蓓蓓曾多次透露想當唱跳歌手，不過因腰傷宿疾，無法劇烈運動，如今和被封為「星光舞王」的周定緯交往，也算另類地圓了唱跳歌手的夢想。

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(中時新聞網)