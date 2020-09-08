球王喬柯維奇(Novak Djovokic)這次在美網失格可謂損失慘重，由於其他兩位天王缺陣，他的第18座大滿貫金盃幾乎已是囊中物。依照澳洲與美國運彩莊家PointsBet開出的賭盤，喬帥打敗布斯塔(Pablo Carreno Busta)晉級8強的賠率是「50賠1」之譜，意思是買5000元只能賺100。

沒想到在如此誇張的賠率下，喬柯維奇以這種方式輸球，他2003年轉為職業選手，把球往後亂打的壞脾氣一向沒改。喬帥曾吹牛這麼多年來都不曾砸到人，但是這比雷擊還低的機率終究也還是給他打中一位女線審，讓布斯塔爆冷晉級。

所幸莊家PointsBet沒有通殺玩家，他們在喬柯維奇失格後，立刻退還投在他身上的注碼。此外喬帥原先「奪冠賠率」是1.25賠1，投注125元只能贏100元，幾乎是說他贏定了冠軍。另一方面，投注布斯塔的賭金照算，願意壓寶的玩家都振奮不已，這位西班牙選手的賠率高達1賠11.5，下注100元可賺1150元。

對喬柯維奇來說，損失的不只是300萬美元獎金和大滿貫金盃，或是2000分的積分，還有他多年來辛苦經營的親民形象遭到重創。喬帥去年溫網摘冠時曾期許「5年內讓球迷愛上我」，這個事件讓他的理想倒退一大步。

(中時新聞網)