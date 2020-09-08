你也常對大大小小任何事都感覺不安？無緣無故地擔心不幸事件的發生嗎？例如，看到報章雜誌及電視新聞上的性侵，及詐騙社會事件和各種天災人禍的新聞，就會擔心孩子上學會被綁架勒索、擔心上班發生交通意外，更害怕孩子誤交損友變壞等，當心你已經得了廣泛性焦慮症！

廣泛性焦慮症青春期就能發現 嚴重會出現自律神經功能障礙

你並不孤單，精神科醫師黃鈞蔚說，廣泛性焦慮症患者大部分在15歲青春期的時候，就注意到自己的煩惱較多，事事較敏感、性子急，其是所有焦慮疾患，如恐慌症、畏懼症等中最早發病的，但是許多人可能一直到中壯年時，因為工作壓力或生活壓力致使症狀愈來愈明顯，如臉部緊繃、容易疲倦、容易受到驚嚇、常會感覺急躁不安、全身肌肉無法放鬆而導致肌肉痠痛、眼皮跳、手抖，才驚覺自己有焦慮的問題。

嚴重的，甚至還會出現自律神經功能障礙的症狀，如心跳快、易流汗、脈搏快、胃不舒服、口乾、頭暈、胸口不舒服、呼吸快、手心出汗、常小便、手腳易冷、易拉肚子等。

敏感度高的急性子 苦勸放寬心也沒用

遇到身邊有人感覺焦慮時，我們都習慣以「想開一點」、「不要想太多」、「學習正面思考」等來勸他們放寬心；可惜，有時候並非他們不願意想開一點，因為廣泛性焦慮症的成因至今尚不明確，先天遺傳、後天因素，甚至兩者交互作用，都可能是害人心煩不已的禍首。

此外，心理健康問題，像是憂鬱症或是精神分裂，也可能會發展出廣泛性焦慮症。

1、一等親中有廣泛性焦慮症患者

有研究指出，患者的一等親裡，同樣患有廣泛性焦慮症的機率高達25%，而同卵雙胞胎若其中一位得到，另外一位得到的機會高達50%，比異卵雙胞胎的15%高出許多，可見遺傳因素所占的角色不容小覷。

2、生理激素分泌不正常者

廣泛型焦慮症對壓力有持續性、不正常的反應，可能和正腎上腺素系統、血清素系統、gamma-aminobutyric acid （GABA）接受器、以及下視丘——腦下垂體、腎上腺皮質分泌軸相關。

3、女性

男女大不同也表現在腦部結構。根據統計，女性罹患廣泛性焦慮症的人數比男性多，比例約6：4，可能原因是男性大腦負責情緒判斷處理的杏仁核（杏仁核是位於腦中央，形狀似杏仁的結構）活性較強，有助於遇到緊張的事情能快速處理得宜；而且，以臨床經驗來看，女性求診比率本來就比男性高，因此被診斷出來的機率當然比較高。

4、有受創傷的生活經驗者

哈佛醫學院曾做過研究，將59名曾受過創傷事件（身體暴力、性侵害等）的受試者，以功能核磁共振大腦掃描（fMRI）檢查他們的腦部「抑制記憶」（memory suppression）的功能，這些受試者有38人罹患憂鬱症、廣泛性焦慮症、恐慌症，另外21人沒有相關精神疾病，發現他們比起沒有罹患相關疾病者，這部分的功能有明顯缺損。

而之前也有研究指出，大腦前額葉皮質對於創傷記憶能發揮抑制的效果，以避免人們持續回想起這些記憶，造成更大痛苦，而這項研究則是進一步發現，在憂鬱、焦慮症患者腦中，前額葉皮質功能顯著降低，造成他們比較難抑制負面記憶，因此種種不好的回憶才會一而再、再而三的冒出來，造成情緒更加低落及焦慮；研究人員也推測，憂鬱、焦慮症患者常會抱怨自己記性不佳、忘東忘西，也可能與這部分的功能改變有關。

5、生活壓力很大者

生活中的巨大壓力可能會「誘發」焦慮，例如，家庭危機、工作壓力，但是在移除誘因後，症狀仍無法消退，而平常可以輕易應付的一般生活壓力，又繼續刺激無法退去的焦慮症狀。因為生活壓力導致焦慮的情形屢屢可見。

6、A型性格的人

容易緊張、「夠操煩」(台語)、的A型性格是廣泛性焦慮症的高危險群。A型性格的定義是具有積極強烈競爭心、敵意、時間緊迫感、高成就取向等四個性格特徵的人。

這種人平日經常憂心忡忡，擔心這個擔心那個，卻不知道焦慮的理由為何，一點小事就煩惱，容易鑽牛角尖，是標準的緊張大師，且具有完美主義傾向，對自我期許太高，做事嚴謹，又太在乎別人想法，想要扮演好每一個角色，活得相當辛苦。

7、容易負面思考的人

這類人對事情的看法缺乏彈性，常常把一點小挫敗，拿來全面否定自己。而且事情總往壞處想，放大自己的缺點，對自己相當沒有自信，不相信好運會翩然到來。

總之，廣泛性焦慮症的成因相當複雜，醫生問診常常像柯南辦案，抽絲剝繭，釐清問題所在，再對症治療。黃鈞蔚提醒，對症狀提高警覺，留意自己情緒的起伏變化，才能以預防狀況惡化。

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(中時新聞網)