中印邊境對峙

近兩個星期來，解放軍2度與印度部隊在拉達克的班公湖（Pangong Lake）岸對峙，情勢十分緊張。中印互相鳴槍示警，要求對方不要越界，而這是1975年以來的第一次。

微信公號「中國軍網」8日淩晨約2點時，發佈了《西部戰區新聞發言人就印軍再次非法越線挑釁發表談話》。解放軍西部戰區新聞發言人張水利說，印軍7日非法越界，進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山區。

他指出，印軍在行動中，悍然對前往交涉的中方邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，而中國邊防部隊被迫採取應對措施，穩控當地局勢。他強調，印方行徑嚴重違反雙方有關協定，升高地區緊張局勢，極易造成誤解誤判，是嚴重的軍事挑釁行為，性質非常惡劣。

張水利說，中方要求印方立即停止危險行動，立即撤回越界人員，嚴格約束一線部隊，嚴肅查處鳴槍挑釁人員，確保不再發生類似事件。而戰區部隊將堅決履行職責使命，堅決捍衛國家領土主權。

不過，據新德里電視台（NDTV）與《印度時報》（The Times of India）8日報導，儘管解放軍挑釁，但印度採取行動，阻止了中方片面改變兩國未定邊界「實際控制線」（LAC）現狀的企圖。

(中時新聞網)