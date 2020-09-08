IC載板及印刷電路板（PCB）大廠欣興（3037）表示，旗下子公司昆山鼎鑫火災主要影響生產傳統PCB的一廠，上半年對集團營收貢獻約6％、並有投保財產險及營運中斷險。由於僅影響毛利率較差的PCB產線，投顧法人預期僅小幅影響第三季獲利，受衝擊程度可控。

昆山鼎鑫一廠頂樓7日上午約10點50分左右發生火災，火勢於下午1點左右撲滅，全體員工平安撤離。欣興表示，火警主要影響昆山鼎鑫一廠生產營運，主要生產消費、汽車、工業等相關應用的傳統PCB產品，詳細損失金額尚待調查。

欣興指出，昆山鼎鑫及一廠上半年約占集團合併營收16％及6％，將配合當地主管機關調查肇因，並在取得核可後盡速復工，復工前將協調各廠產能，降低對客戶影響。而昆山鼎鑫已有投保財產險與營業中斷險，將申請保險理賠以降低損失。

投顧法人指出，昆山鼎鑫主要生產高密度連接板（HDI）及傳統PCB，此次火災僅影響主要應用於汽車、遊戲機及電視的傳統PCB產線，且此部分產品毛利率低於集團平均水準。而PCB約貢獻欣興合併營收14％，對獲利貢獻比重預估低於10％。

投顧法人認為，雖然火災造成的設備毀損等財損狀況尚待評估，但因工廠已有投保、且未影響全部產線，對欣興營運衝擊程度可受控制，預期將小幅影響第三季獲利，火災造成的部分財損後續可申請理賠，進一步降低整體損失狀況。

1998年成立的昆山鼎鑫為欣興持股71.23％子公司，2019年合併營收156.15億元、年增3.39％，但稅後淨利5.47億元、年減34.49％。不過，2020年上半年稅後淨利1.49億元、年增達15.75％。昆山鼎鑫去年約貢獻集團營收18.92％，今年上半年降至約16％。

(時報資訊)