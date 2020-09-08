鴻海（2317）公布2020年8月自結合併營收4205.45億元，較7月4033.25億元成長4.27％、較去年同期3988.15億元成長5.45％，再登今年高點、亦續創同期新高。累計前8月合併營收2.88兆元，較去年同期3.01兆元減少4.37％，續創同期第三高。
觀察8月四大類產品概況，鴻海表示，與7月相比，以消費性電子產品最佳、元件與其他產品次之，電腦終端產品位居第三、雲端網路產品殿後。不過，若與去年同期相比，以電腦終端產品最佳、雲端網路產品居次，消費性電子產品位居第三，元件及其他產品則殿後。
鴻海先前法說時預期，第三季合併營收將季增個位數、但年減雙位數百分比，主因四大類產品中的消費暨智慧產品，受新冠肺炎疫情造成新機種上市遞延影響，預期營收將季增個位數、但年減雙位數百分比。
雲端網路產品受惠雲端服務商（CSP）需求維持高速成長，營收估持平第二季、年增個位數百分比。電腦終端產品受惠PC、平板需求動能延續，營收估季增、年增均個位數百分比，元件及其他產品受惠機構與光學元件需求成長，營收估季增雙位數、持平去年同期。
對於近期業務概況及後市展望，鴻海董事長劉揚偉日前受訪時表示「一切都很好、看起來都很好」，認為下半年展望與先前法說會看法差異不大，至於明年景氣展望，則要等到11月後再說，意味需觀察美國總統大選結果。
(時報資訊)
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