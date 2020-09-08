長榮航(2618)在父親節推出「類出國專案航班」後，從服務品質到超值禮包都備受好評，長榮航超前部署「類出國專案航班2.0」，從中秋節到明年元旦迎曙光，接連推出中秋賞月、雙十連假、萬聖節、雙11、聖誕節、跨年及曙光等七大主題，即日起各大旅行社開始售票，而波音787-10夢幻客機也將首度執飛。另外，為回應南部民眾的期待，目前同步規劃高雄的中秋賞月及雙十專機。

長榮航「類出國專案航班2.0」推出七大主題的桃園-桃園航班，經濟艙超值優惠價5,888元，商務艙豪華體驗價7,888元，不分艙等加價1,000元即可指定靠窗座位。長榮航空也獨家提供「類出國」會員可實際累積哩程並加贈航段，購買商務艙可獲得1,000哩+1.5個航段；購買經濟艙者可獲得800哩+1個航段，讓這段時間無法出國的會員，可繼續累積哩程及晉升卡籍。

長榮航也領先業界推出以哩程兌換「類出國」酬賓機票，26,500哩程即可兌換經濟艙，32,500哩可兌換商務艙，不分艙等再加2,400哩即可兌換靠窗座位。

此次除了Hello Kitty彩繪機外，深受航空迷青睞的787-10夢幻客機也首度加入「類出國」行列。「類出國」航班備受矚目的莫過於空中遊覽航路，長榮航除了規劃適合白天飛航的東海岸航路及日本琉球列島西端外，此次將另闢全新的西海岸航路，最適合在一望無際的夜空中飛行，盡享西海岸沿線城市燈火通明的璀璨夜景，且為了讓旅客有絕佳的視覺享受，特別選定最新引進的波音787-10夢幻客機執飛中秋賞月及曙光專機。

(時報資訊)