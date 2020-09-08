GIS-KY(6456)及TPK-KY(3673)兩大觸控面板廠公布8月營收，受到新舊產品轉換，GIS-KY8月營收雖然重回百億元，達到106.55億元，但比去年同期小幅衰退2.66％；TPK-KY8月營收為100.3億元，月減18％，年減21.1％。

GIS-KY8月營收為106.55 億元，月增7.01％，年減2.66％；累計前8月營收為771.98億元，年增4.73％。GIS-KY今年下半年雖然喪失iPhone LCD款貼合業務，不過，今年仍積極對iPad觸控產線進行投資，法人認為，2021年iPad業務受惠競爭對手退出及導入Mini LED，且MacBook因為Sharp對Apple的LCD面板供應的重要性提升，並導入Mini LED設計，出貨呈現量價齊揚，搭配超聲波業務增溫，法人看好明年本業獲利持續成長。

TPK-KY8月營收為100.3億元，月減18％，年減達21.1％；累計前8月營收為785.03億元，年減7.48％。該公司先前法說會上表示，第3季為傳統電子旺季，加上疫情帶動遠距商機，在客戶新產品推出帶動下，單季營收預估季增15～20％，落在322億元至336億元之間，7、8月營收合計222.62億元，原先預期有望順利達陣。

TPK-KY積極擴大LCM組裝業務，提升中尺寸產品出貨單價，營收及獲利率方面皆為正向貢獻，預計2021年月產能將提升為現有產能4倍，為公司中長期營運主要成長動能。

(時報資訊)