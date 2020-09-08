北市某家托嬰中心今遭人爆料，又驚傳一保母身體壓制在孩子身上哄睡，由於該影片經過剪輯串聯，孩子遭重壓的時間長達多久，還不得而知，不過，去年才有一名男嬰，也同樣遭受托嬰中心保母整個人壓制在身上哄睡，慘遭悶死。如今又有相似案件發生，讓人驚呼「是不怕再出事嗎」？

位於北市松山八德路上的一間托嬰中心，今有網友匿名在臉書社團《靠北惡質幼兒園》PO影片爆料，只見畫面中正值午睡時間，右上有一名保母正整個人趴在一名孩子身上，好一段時間後，確認孩子已入睡，起身便將身邊的被子，往孩子頭上蓋，隨即走人。

而惡質的事情還不只一樁，孩子們成群再進行團康活動時，其中一名教師，竟朝一名男童頭上巴下去，男童瞬間跌坐在地，久久都未起身；除此之外，其他孩童在教室活動時，不時就遭到保母出手，讓人感嘆身為幼教業的人，「耐心及愛心」呢？

被巴頭的男童，瞬間跌坐在地，久久都未起身。（圖／翻攝自靠北惡質幼兒園）

畫面再帶到孩子群體的團康活動中，只見畫面中的孩子，各個都呆站著，似乎在等保母職員團帶活動，但仔細一看卻發現保母竟站著自顧自地滑手機，幼兒園該有的說唱跳活動，在影片中完全不見蹤跡。

團康活動也不見教師團帶，只見保母自顧自地站著滑手機。（圖／翻攝自靠北惡質幼兒園）

由於重壓孩子強迫入睡的案件，去年4月間已有一起，1歲男嬰也因此沒了心跳，當時警方初步研判是趴睡窒息導致死亡，後來調閱監視器才發現，男嬰慘遭保母重壓長達19分鐘之久，活活悶死，直至下午2時許，該幼兒園相關教師欲餵食男嬰副食品時，卻發現他臉色發黑，沒了心跳，如今又有相似事件發生，叫家長怎麼放心？

(中時新聞網)