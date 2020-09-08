台北市長柯文哲將兩屆任滿，2022台北市長選舉，儼然成為國民黨、民進黨以及民眾黨等兵家必爭之地。有評論認為，民進黨評估有機會能贏得這場選舉，各派系紛紛表態，其中傳出的人選，似乎也透露出黨內陰謀論。

2022年台北市長選舉各政黨已著手佈局，根據《ETtoday新聞雲》民調顯示，若2022台北市長由蔣萬安與陳時中兩人對決，蔣萬安小勝；若民眾黨派出黃珊珊，時力黃國昌也加入戰局，蔣萬安與陳時中將陷入膠著戰。

據《中評社》評論指出，前台中市長林佳龍被問及是否選北市長時，雖開玩笑回應「大家想推走我嗎？」，但話中是否隱含一些意思，該評論質疑，林佳龍這句話對誰說？「可能是黨內的人」。至於衛福部長陳時中也是熱門人選，行政院長蘇貞昌日前被問及陳是否是好人選以及桃園市長鄭文燦適合接班2024大選嗎？蘇回應，每一個地方首長都要把地方做好最重要，只有一步一步做好，「如果沒有爬好也會摔倒」。

該評論認為，蘇貞昌的回應，是否代表台北市長選舉並不看好陳時中，引發外界許多想像空間。陳時中近期因新冠肺炎普篩議題、美豬牛開放、口罩問題，成為箭靶。陳若處理不好，高支持度很快會跌下來，到時候雙北市長也沒有陳時中的機會了。

(中時新聞網)