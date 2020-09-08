新冠肺炎疫情使旅行社成為「海嘯第一排」重創產業，雄獅（2731）董事長王文傑認為，政府不可能無止境持續紓困，旅行業必須面對現實加速轉型，才可能在產業冰河期中存活。雄獅3月便啟動「降實提虛」逐步展開轉型，預期明年第二季起有機會逐步看見成果。

王文傑表示，疫情使出境遊商機瞬間歸零，由於國旅商品屬性及消費特性不同，精實調整既有實體門市「不得不為」，目前實體門市已自80家降至68家，預計至年底將縮減至近50家，但將規畫轉向交通樞紐或熱門觀光景點籌設類似旅遊服務中心的新型態門市。

雄獅品牌策略總經理暨發言人游國珍指出，集團轉型生活產業、全力搶攻國旅等內需市場商機，未來實體門市旅遊銷售貢獻估降至3分之1，擴大提供旅客服務、串聯地方觀光資源，亦可能結合餐飲服務、伴手禮展售中心，預計第四季就會開出此類新型態門市案例。

王文傑表示，雄獅在3月疫情爆發初期，便定調「至少2年內難恢復正常狀態」積極轉型，現在秉持不要想境外、不要想紓困、不要想補助等「3不」原則，認為目前疫情看不到趨緩盡頭，且消費者信心需時間恢復，唯有迅速轉型力拚自救才有活路。

王文傑指出，雄獅過去布局全球各地進行目的地經營，如今轉向將台灣當作目的地經營，以多元化、差異化策略深耕國旅市場。他認為，過往每年出境遊商機達8千萬元，在疫情未見趨緩情況下，至少有一半會轉向國旅，市場規模仍大有可為。

對於政府紓困補助旅遊觀光業，王文傑坦言認為不可能無止境發下去，認為觀光業者必須面對現實，靠自己的力量找尋新商機謀求出路。因應轉攻國旅需求，旗下已擁有60台巴士的雄獅通運將持續擴增車隊陣容，預計年底前可望達到100部，並規畫招聘100名司機。

(時報資訊)