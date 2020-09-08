《美股》勞動節 周一美股休市 08:012020/09/08 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國周一（9月7日）適逢勞動節國定假日，美股休市。 (時報資訊) #勞動節 #美股休市 #美股 #美國周 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 華爾街最危險股票 特斯拉遭評「只值50美元」 09:272020/09/07 財經 股市續漲風險提高 建議股六債四配置為宜 12:352020/09/07 財經 《國際社會》勞動節周末長假拉警報 美國22州確診升高 12:162020/09/07 財經 《金融》台股連8周遭外資提款 上周南韓股市大失血 12:332020/09/07 財經 《台北股市》台股長多不變 科技股盯2風險 11:252020/09/07 財經 《晨間解盤》技術面弱勢 波動加劇(日盛投顧提供) 09:022020/09/07 財經 美台談判豬隊友 04:102020/09/07 時論廣場 全球股市回溫 美股8月表現佳 04:102020/09/07 投資理財 政院：美豬美牛進口嚴格把關、明白標示、溯源管理 18:012020/09/07 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 18:012020/09/07 財經 財經熱門新聞 剩6天 華為死期快了！傳急叫台積電做一件事 - 財經 壽險董總不受教 黃天牧怒了 - 財經要聞 - 工商時報 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 銅板股夯 法人愛、散戶搶著沖 - 財經要聞 - 工商時報 台灣悲歌 大國債時代 勞工更廉價更貧窮 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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