國民黨全代會6日召開，今年因為預算問題，只能吃80元鐵路便當，有黨員抱怨很寒酸，黨主席江啟臣回應，希望大家能理解黨的處境。不過著名網紅四叉貓劉宇一看到便當菜色，大驚表示這便當屌打很多場合了！還比總統蔡英文造勢場合便當好很多！

國民黨今年全代會在國父紀念館舉行，據香港媒體《中評社》直擊，中午休息時間，國民黨請志工分發80元的鐵路便當，主菜是排骨，配菜有滷蛋、豆干和高麗菜等。有黨代表看到這樣的菜色，抱怨便當縮水，有點寒酸。

對於全代會上有黨代表嫌便當太寒酸，才80塊錢，江啟臣7日受訪時表示，國民黨已經不是家大業大，大家都要能夠共體時艱，大部分黨員都能夠接受、理解黨的處境。

國民黨全代會今年提供80元的鐵路便當。(翻攝自《中評社》)

對此，劉宇在臉書發文表示，「昨天國民黨全代會的便當有人爆料說寒酸，我要幫江啟臣說句公道話，這便當屌打很多場子了好嘛！排骨便當＋貢丸湯基本120元吧」！

底下網友大喊沒照片沒真相，劉宇便分享他在小英造勢場合的便當照片，並留言「瞧瞧上次我在蔡英文場子後台吃的便當」、「吃那麼差就註定一輩子被我拿出來說嘴（叉腰）」，網友一看到菜色，大笑「靠杯，全代會的大勝」、「魯肉便當.....比菜飯好一點」、「蔡英文這邊是不是忘記放主菜」、「那個看似肉臊的應該就是主菜，打拋豬」？

劉宇提供蔡英文造勢場合的便當照片。（摘自劉宇臉書）

(中時新聞網)