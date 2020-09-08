入秋第一波微弱鋒面將在周四、周五(10日、11日)通過台灣，氣象局表示，北部、東半部將整天有雨，各地午後有局部較大雨勢，至於第10號颱風海神已在今天凌晨2時變性為溫帶氣旋。

氣象局預報顯示，全台今天清晨最低溫出現在花蓮鯉魚潭19.5度，午後山區、大臺北、東北部有局部雷陣雨，北部、東半部、恆春半島、馬祖沿海留意長浪，明天（9日）風向轉為微弱東風至東南風，水氣稍增加，台東有雨，其他地區多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨。

氣象局說，周四、周五（10日、11日）受到微弱鋒面通過台灣影響，水氣增加，降雨範圍擴大至北部、東半部，有陣雨或雷雨，午後各地有雷陣雨，並有局部較大雨勢發生，中南部清晨零星短暫陣雨。

氣象局說，周六至下周一（12日至14日）風向偏東南風，水氣仍多，東半部有雨，清晨至上午西半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲、午後全台有雷陣雨。

(中時新聞網)