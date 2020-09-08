NBA今天宣布針對快艇後衛貝弗利開罰2.5萬美元，因為他在與金塊的第二場比賽當中出現辱罵裁判的行為。

快艇與金塊前天進行西區次輪季後賽第二戰，貝弗利在第四節被裁判吹了一次技術犯規，當時貝弗利不滿這個判決，因而要求快艇教頭瑞弗斯進行挑戰，而且還持續的碎碎念，導致領到第二張技術犯規，並且遭到驅逐出場的命運。

快艇在該場比賽最終101比110吞下敗仗，雙方戰成1比1平手，今天將進行第三戰，領到2.5萬美元罰單的貝弗利，會不會在這場比賽大開殺戒呢？值得期待！

(中時 )