NBA》G2辱罵裁判 貝弗利挨罰2.5萬美元 08:062020/09/08 中時 黃邱倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 快艇後衛貝弗利因為辱罵裁判，今天遭到聯盟開罰2.5萬美元。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 NBA今天宣布針對快艇後衛貝弗利開罰2.5萬美元，因為他在與金塊的第二場比賽當中出現辱罵裁判的行為。 快艇與金塊前天進行西區次輪季後賽第二戰，貝弗利在第四節被裁判吹了一次技術犯規，當時貝弗利不滿這個判決，因而要求快艇教頭瑞弗斯進行挑戰，而且還持續的碎碎念，導致領到第二張技術犯規，並且遭到驅逐出場的命運。 快艇在該場比賽最終101比110吞下敗仗，雙方戰成1比1平手，今天將進行第三戰，領到2.5萬美元罰單的貝弗利，會不會在這場比賽大開殺戒呢？值得期待！ (中時 ) #貝弗利 #快艇 #金塊 #裁判 也許您會感興趣 其他人正在看 體育熱門新聞 美網》喬帥賭盤50賠1 莊家退還全部賭金 - 體育 英國教練訝異：主審為何沒先給喬帥警告？ - 體育 《時來運轉》他在中壢投注站選4場足球賽 開獎結果驚人 - 體育 美網》喬帥誤擊線審失格 爆冷止步16強 - 體育 喬柯維奇賠慘了 美網追回積分與獎金 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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