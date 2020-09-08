Umpire Joe West called security to apparently eject Nationals GM Mike Rizzo for not wearing a mask. pic.twitter.com/9fCYJOWJaI — SportsCenter (@SportsCenter) September 7, 2020

國民隊總管雷佐(Mike Rizzo)習慣一個人在高層看台觀戰，本季沒有觀眾，所以也沒有社交距離的問題，但他還是遭到主審驅逐出場。第7局的時候，雷佐一人孤伶伶在看台未戴口罩(平常有戴)，忽然就聽到廣播：「你被趕出場了。」雷佐在看台破口大罵。

《美聯社》報導，當天(7日對戰勇士)的裁判長就是大聯盟爭議不斷的威斯特(Joe West)，他還霸氣嗆聲：「就算他是川普(Donald Trump)我也照樣驅逐他。但我還是會投他一票。」

顯然這位資深裁判是挺川普的，可以解釋他之前為何有那種奇葩言論。威斯特曾在7月時說，美國新冠肺炎的死亡數被醫院浮報了，哪有可能那麼多人病死呢？「死者是本來就有其他的病。」「被車撞死也可以寫成新冠肺炎，這樣政府就會發補助金。」他還自誇身體勇健不會得肺炎，跟疫情初期的川普一模一樣。

諷刺的是威斯特明明不在乎肺炎，這時候又特別龜毛，他對沒戴口罩的雷佐高度警戒，暫停比賽打電話叫保全去攆走他。這件事引起大聯盟的注意，官方聲明：「我們正在與國民隊溝通，也會與裁判團討論。我們要求威斯特的團隊提出完整詳細的說明。」

(中時新聞網)