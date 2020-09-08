新北市消防局教育訓練科科長程昌興，今年4月才被選為模範公務員，不料卻遭爆偷吃，與公司女業務暗通款曲長達10多年，更毫不避諱當街放閃。

據《鏡週刊》報導，該女業務所屬的保全公司與消防局有合作，程昌興不僅多次到女業務家中幽會，還當街十指交扣放閃，就連情人節當晚也拋下老婆和小三約會，女方甚至為了他，從台北市搬到板橋。

從Line對話截圖可以看出，兩人以「寶貝」「尼尼」互稱，女方還曾提醒，一定要把腰弄好，「要不然我要自己來嗎？」但除了該女業務外，程昌興似乎還有其他小四、小五，女業務曾告誡他不要再渴望年輕女人、要拒絕主動投懷送抱的女人。

程昌興爭議事件不只一樁，報導指出，程昌興在民間消防協會教課賺外快，且消防局與女業務所屬公司有多項業務合作。知情人士透露，他在火災預防科長任內，獨厚小三公司，只要有活動或標案，都會要求下屬找該女配合，直到有人發現兩人對話才恍然大悟。

(中時新聞網)