6日國民黨召開全代會，黨代表陳麗旭不滿黨產遭促轉會凍結，表示國民黨應將故宮國寶要回來，日後門票收入歸國民黨，黨內就有財源了，言論引發兩極意見。其實陳兩年前就為表示對時任高雄市長韓國瑜的力挺，說出「殺人放火都投他」之語。

2018年10月29日台南市議員謝龍介舉辦競選總部成立晚會，邀請人氣正旺的韓國瑜合體加持衝人氣。擔任主持人的陳麗旭表示，自己聽到有人說韓是黑道、不能投給他，而對方則回造謠者：「我知道我知道！他黑道的喔，我要投給他！」

不僅如此，陳麗旭更表示：「他不只是黑道！就算你跟我說他殺人放火，我跟你說，我也是要投他！你跟我說他搶劫，我也是要投給他！就算騙我，我也是要投給他！對不對！」當時也引起爭議，還被曾任陳其邁競選辦公室發言人的趙天麟痛批過於造神。

對此，網友紛紛留言：「看著吧！會敗，都是因為一堆這種腦袋裝X的成員」、「奇怪，選你們出來到底是要為民服務 還是要殺人放火啊？」「無恥之恥是恥也」；但也有網友認為：「從哪裡運出的就運回哪裡，很難嗎？想要自己建國的要有骨氣，不要貪別國的東西」、「有本事就還給對岸啊！反正在冥燼洞眼裡，除了台幣價值之外，其他都不重要」、「忘恩負義是目前台灣最美的風景，沒有國民黨就沒有現在的生活。這些人因果報應對他們沒用的，只有實際的行動」。

(中時新聞網)