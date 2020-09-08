小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（8日）財經重點。

【1】低價火熱中芯事件 13檔投信重倉股賣壓重

美國總統川普再出招，市場傳出中芯可能被列黑名單，雖中芯立刻澄清，但中芯7日股價大跌逾22％，受此消息，以及資金流向低基期傳產股影響，世芯-KY（3661）、力旺（3529）、宣德（5457）等13檔投信重倉股，股價紛紛下跌，賣壓沈重。

【2】銅板股夯 法人愛、散戶搶著沖

台股電子、傳產兩大族群豬羊變色，7日法人提前結帳大賣120億元的壓力下，高價電子股紛紛折腰，轉由傳產類股與低基期電子股領頭撐盤，帶動53檔銅板股高掛漲停，包括旺宏、聯電、中鋼、國喬等股獲法人買超逾萬張，聯電及國喬早盤高掛漲停直到終場。

【3】散戶大集結! 台股開戶人數 衝破1,100萬

台股今年交易熱度持續火燙，統計8月新增開戶數增加10.08萬人，累計今年以來投資開戶人數已突破1,100萬人，以台灣人口約2,300萬人推估，開戶占比高達近五成，顯示進場買股儼然已成為「全民運動」。

【4】新iPhone出貨 恐僅6,300萬支

新iPhone延後上市，市調機構預估，今年新款iPhone出貨量恐怕只有6,300～6,800萬支，比去年i11系列減少500萬支以上，而如果美國第二輪紓困金發得少又晚、中國區販售的iPhone又不得下載微信APP，今年新款iPhone出貨量將少更多，最糟狀況是iPhone今年全年出貨量為1.75億支左右，比2019年的1.9億支左右減少近1成。

【5】沙國大砍價 國際油價重挫

沙烏地阿拉伯大砍出口至亞洲的油品價格，加上大陸與全球石油需求不確定性，引發國際油價大跌，7日盤中一度重跌至7月以來新低紀錄。

(中時新聞網)