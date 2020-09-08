柯叔元在戲劇《做工的人》演出一名鐵工，精湛演技獲得網友好評不斷，演藝事業再攀顛峰的他，感情生活似乎也相當精彩，日前被拍到與一名身材姣好的白衣女子，在街頭熱情激吻，宛如一對熱戀中的情侶。

根據《鏡周刊》報導，柯叔元5月透露感情狀況是單身，還開玩笑表示「現在的對象是女兒」，沒想到才事隔幾個月，就被目擊摟著一名年約30歲，身材姣好的年輕辣妹漫步街頭，兩人先在KTV招待所待不到一小時，就轉往另外一間酒吧續攤，直到隔天凌晨12點後才步出酒吧，趁著酒酣耳熱之際，柯叔元先是緊緊擁抱對方後熱情擁吻，雙手更不安分在女方身上游移，過程中彼此相視更是笑得燦爛，而兩人搭計程車返家時，白衣辣妹則先下車跟柯叔元擁吻告別後，才又獨自搭著小黃離去，宛如一對熱戀中的情侶。

至於白衣辣妹是否為柯叔元的新歡？柯叔元經紀人表示兩人僅是朋友關係，當晚是參加朋友的生日聚會，因為喝完酒氣氛有點嗨，所以動作才會比較親密，更強調柯叔元為了顧及小孩子的感受，目前沒有女友，還是保持單身狀態。

而柯叔元離婚後，憑著帥氣外型依舊是桃花不斷，2013年時和小14歲的演員林逸欣爆出戀情，還一度被認為是不倫戀，當時柯叔元則出面坦承早已離婚，和林逸欣只是朋友關係。

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(中時新聞網)