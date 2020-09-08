美股週一休市；美股上週面臨獲利了結壓力，但觀察美國總經數據，其中8月非農報告優於市場預期，失業率下滑至3月以來新低的激勵下，上週五在部分指標科技股回神、金融有所表現的帶領下終場跌幅收斂，但包括標普、那斯達克等指數終止了連續五週的收紅紀錄，進行漲多後的整理，美股在經濟基本面與企業獲利支撐下，短線雖有獲利了結賣壓，但中長線仍有機會重啟漲勢。

週一亞股漲跌互見，台股以小漲開出後，雖一度突破月線，但在大型電子股熄火，轉由二線塑化、鋼鐵、電線電纜、橡膠、資產營建、航運等領漲，指數震盪走低，終場加權指數以下跌36.55點的12,601.40點作收，跌幅0.29%，成交量2,234.28億元。三大法人合計賣超120.51億元：外資賣超94.66億元、投信賣超11.11億元、自營商賣超14.74億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量縮，持續整理。

(2)、均線：跌破所有短天期均線(5日、10日、20日線)，若不能站回月線之上，短天期均線恐成空頭排列，短線恐持續整理。

(3)、技術指標：9月2日KD出現死亡交叉後，週一K、D開口持續擴大，未出現黃金交叉前整理持續。

週一櫃買指數下跌1.42%，收在164.17點，回測季線，支撐約162.5點附近，壓力約在168點附近。

觀盤重點，跌破所有短天期均線(5日、10日、20日線)，若不能站回月線之上，短線將持續整理。

(時報資訊)