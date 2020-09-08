被動元件廠—國巨(2327)及禾伸堂(3026)分別因合併基美(KEMET)公司及傳統旺季來臨，8月合併營收同步呈現月增，其中國巨8月合併營收為72.96億元，月增4.1%，禾伸堂8月合併營收為13.27億元，月增5.14%。

今年電子產業傳統旺季溫溫的，電子廠8月合併營收亦多呈現溫和上揚，國巨合併基美效益持續顯現，8月合併合併營收為72.96億元，單月營收較上月增加4.1%，較去年同月大幅成長113.7%，累計前8月合併營收為377.92億元，較去年同期增加36.1%。

國巨表示，8月營收增加主要是客戶訂單需求穩健增溫、生產廠區的產能及庫存逐步改善所致。

禾伸堂自結8月合併營收約13.27億元，較上月增加5.14%，較去年同月增加0.71%，累計1到8月合併營收約為93.92億元，較去年同期增加0.23%。

禾伸堂表示，8月被動元件銷售穩定，且代理產品營收亦逐漸回溫，致使8月營收較7月增加，公司將謹慎觀察市場發展及需求變化，積極擴大利基型產品銷售，並持續為客戶提供高價值的產品與服務。

展望未來，國巨表示，目前全球的疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性仍高，但國巨的營收與產品組合已有結構性轉變，且未來營運將持續聚焦於高階規格的5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用，有助於公司維持穩定的營收及獲利成長動能。

(時報資訊)