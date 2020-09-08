NBA今天公布昨日公鹿與熱火的第四場裁判報告，當中指出最後兩分鐘比賽出現兩次漏判，結果都對公鹿有利，而公鹿最終在延長賽驚險擊敗熱火，躲過被恆掃出局的命運。

第一次漏判出現在第四節剩下1分44秒，當時熱火落後2分，吉米巴特勒突破之後與公鹿的布雷索發生身體碰撞導致失去球權。當時，吉米巴特勒向裁判示意布雷索打手犯規，但是裁判沒有吹判。

今天的裁判報告指出這是一次漏判，因為布雷索的確打到了吉米巴特勒的手臂，因而影響到吉米巴特勒對球權的控制。

第二次漏判發生在第四節剩下22.3秒，吉米巴特勒突破上籃沒進，當時熱火領先公鹿1分。今天的裁判報告指出，公鹿喬治希爾在防守吉米巴特勒的時候犯規，所以巴特勒應該獲得2次罰球機會。

最終公鹿靠著迪文森佐2罰1中追平比數，延長賽再靠米德頓獨拿9分的帶領下，118比115險勝熱火，將系列賽追成1比3。

(中時 )