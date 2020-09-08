貝童彤（彤彤姐姐）從節目《我愛黑澀會》出道，舞藝精湛，有「動感美眉」的稱號，後來轉當MOMO親子台主持人聞名，2018年和圈外男友低調結婚，生下女兒「帕皮」，時常在網路分享育兒生活。最近她帶著小孩游泳，同時也曬出自己的泳裝照，宛如沒生過的少女體態羨煞眾人。

貝童彤6日透過社群網站PO文：「游泳池不得了，曬一小敷三天」照片中，她將頭髮全部綁起來，配戴黑色墨鏡自拍，身上穿著桃紅色、黃色及藍色等亮眼條紋泳裝，襯托她雪白的膚色，當手一舉，側面居然開深V到腰部，露出白皙光滑的肌膚，小腹很平坦，大腿也很纖細，並露出腿根處的黑色紋身。

游完泳，貝童彤為了避免肌膚受到紫外線的傷害，回家連敷三天的面膜，只見她拿著浸濕的化妝棉貼滿臉和肩膀，身上只穿著浴袍，由上往下拍的邪惡角度隱約露出北半球和私密刺青，讓網友看得眼睛狂吃冰淇淋。

為什麼生下孩子還能那麼瘦？貝童彤曾分享產後減重的方法，首先要避開高熱量的垃圾食物，再來要有運動習慣，有氧和重訓交叉著做，增肌又減脂；除此之外，也可以挑一件適合自己的塑身衣、腿套，將身材曲線雕塑的更加纖細，也能消除水腫。

(中時新聞網)