預期秋冬新冠肺炎會爆發新一波疫情，大家已積極囤貨備戰，想買到CP值高的夯貨，眼明手快動作絕對少不了。有消費者分享說，在超市結帳超幸運，竟意外撇見一盒「炫霓紫」中衛口罩，沒多問價錢就直接買入，買到讓她暗爽不已，直稱是史上最幸運的一次。她曝光價格後，萬人瘋狂按讚，網友頻呼像中樂透好幸運。

原PO在《我愛全聯-好物老實說》提到幸運經過，「有史以來最幸運的一次，竟然要結帳了發現櫃檯邊還有一盒口罩，二話不說先問價錢，心裡想說應該要5、600吧，因為我從沒有買到過中衛口罩整盒的」。聽到店員幫忙刷價錢後說一盒50入300元，當下她傻住了，「我有聽錯嗎？」當然是買下去了。她吐真心話，沒有刻意去找就買到了…….心底真是默默暗爽到極點啊。她奉勸大家，買口罩動作絕對要快！

她事後還補充，自己沒有在特定收集特殊色口罩，只是剛好傍晚買個菜，就順便買到不貴死人的紫色中衛醫療口罩，是真的挺驚訝的，真的是一場巧遇啊！

「炫霓紫」中衛口罩一盒50入300元，底下網友反應超熱烈，婆媽紛紛留言說，「超羡慕的！我最愛的紫色」、「特殊色藥局都賣500多～」、「無欲無求最容易買到，我之前也在松本清買過中衛黑，我只是隨便晃一晃，結果一回頭發現在眼前XD」、「賺到了」、「戴起來！戴起來！戴起來！」、「像是中樂透啊！羨慕」、「口罩富翁喔～」、「300也太便宜了」、「妳怎麼這樣啦，太讓人森七七了」。

(中時新聞網)