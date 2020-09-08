在科技股遭逢逾5個月來最慘烈的拋售賣壓後，周一美東隔夜盤美股期貨走強。

目前道瓊指數期貨跳漲266點或0.95%，報28,340點。標普500指數期貨漲0.67%，為3,440.25點。那斯達克100指數期貨微升0.1%，為11,560.5點，表現相對疲弱。

在主要科技股急轉直下後，上周華爾街股市終止了連漲5周的強勁升勢。亞馬遜、蘋果、微軟與臉書這幾檔今年市場的領頭羊股價集體重挫，拖累以科技股為主的那斯達克指數上周重挫3.3%，創下3月20日以來單周最大跌幅。

道瓊指數與標普500指數周線分別跌1.8%與2.3%，雙雙創下6月來表現最疲弱的一周。

華爾街普遍認為這波跌勢，源自於投資人擔心科技股的暴漲已經將估值推升到無以為繼的水準。成長股強大的買氣也已蔓延到了期權市場。但即使經歷上周的拉回，那斯達克指數仍較3月觸及的谷底上漲了逾70%。

上周科技巨頭的下挫，伴隨著周期型股票的突出表現，這類股票對經濟復甦局勢最為敏感。標普材料股與金融股上周分別收漲2.3% 與0.9%，在11大類股中表現最佳。

在強大的輪動行情中，上周五芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）觸及38.28點，創下6月15日來新高。

(時報資訊)