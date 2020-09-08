國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，立委蔣萬安已表態參選下屆台北市長。被問到相關問題，蔣本人也微笑不否認。對此，網友普遍認為蔣若出征必勝、民進黨無論推派誰都不是對手，綠營粉絲更直言：「台北市又要還給KMT了。」

國民黨6日舉辦全代會，國民黨北市黨部黃呂錦茹證實，蔣萬安表態參選下屆台北市長；蔣受訪雖未鬆口，卻坦言接收到各界的勸進，也聽到地方民眾殷切的期許，在士林北投區設立服務處等計畫都是反映民意。

消息一出，輿論普遍表達肯定，認為蔣萬安順利當選台北市長幾乎已成定局。有綠粉網友直言：「台北市又要還給KMT了。」其他網友紛紛留言：「民進黨要派誰？」「恭喜蔣市長當選」、「完了……沒對手了！智強要去哪？」「台北市長選舉結束了」、「那些台北國民黨的大叔、大嬸應該會都投他」、「年輕人也很願意投他」、「參選即當選的男人」、「綠營別鬧了，你們選不贏他的」、「看過立法院直播，他講話真的有條理」。

也有網友認為：「阿北崩潰」、「阿北少一個地方寄生很傷」、「丁丁怎麼辦？」、「萬安的政績只有比其他政客好看一點的臉」、「農農躺著選了，國民黨補選還有人嗎？」「就去搶立委補選就好了」。

(中時新聞網)