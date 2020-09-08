高雄市7日深夜11時許發生死亡車禍！一名43歲沈姓男駕駛，先闖紅燈連撞2部機車肇逃，接著在中山、大業北路口，高速追撞等待紅燈的計程車，造成運將姚姓男子與乘客謝姓男子，不治身亡，如今這起驚悚重大事故畫面曝光，小黃遭追撞時車子後半部「瞬間消失」，目擊民眾驚呼，黑車好像沒有減速，直接從計程車後面追撞下去。

警方指出，沈男駕駛的黑色轎車，先在沿海一路22號前，擦撞騎乘重機車41歲廖姓男騎士，造成廖男輕微挫傷，未料沈男沒有停下車查看肇逃，1分鐘後，又在中山、民益路口闖紅燈，再衝撞另一輛機車陳姓騎士，所幸沒有受傷。

沈男連撞2部機車後繼續闖紅燈，再追撞在中山、大業北路口等紅燈的1部計程車，計程車58歲姚姓駕駛及47歲謝姓乘客，送醫急救後宣告不治。肇事的沈姓男子多處擦挫傷，左膝蓋10公分撕裂傷、右胸瘀傷、清醒意識清楚，沒有大礙。

計程車遭高速追撞，嚴重變形，駕駛與乘客送醫後不治。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

計程車遭高速追撞嚴重變形，駕駛與乘客送醫後不治。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

肇事的黑色轎車車頭也嚴重變形，沈男則意識清醒。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

監視器畫面顯示，計程車遭黑色車高速衝撞後，當場轉了好幾圈，車身後半部因強大撞擊力道當場「消失」，被撞的瞬間也噴出火花，畫面十分驚悚。

目擊民眾說，黑車直接從計程車後面追尾上去，應該沒有減速。警方調查，肇事的沈男駕駛沒有飲酒，但疑似有癲癇病史，警方仍在調查詳細肇事原因。

(中時新聞網)