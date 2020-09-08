公鹿當家球星「字母哥」阿提托康波在與熱火的第四戰次節扭傷腳踝，接受治療後就沒有回到球場，公鹿教頭布登荷瑟今天在受訪時表示，球隊將會持續觀察他的傷勢，至於第五戰能不能看到他的身影，機率50%吧！

阿提托康波在第四場手感發燙，10投8中，19分、4籃板，沒想到卻在第二節開打不到2分鐘就在進攻時不慎扭傷右腳踝，當時痛苦的倒在地上，最終被攙扶著離開球場。

字母哥原本有意在下半場帶傷回到球場，但遭到球隊的拒絕，因為當下字母哥的右腳踝纏著繃帶，根本跳不起來，即便上場也發揮不了功效。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞報導，第五戰字母哥想要上場的機會不高。公鹿總教練布登荷瑟說，字母哥本來第四戰就有可能不會上場，因此大家的心裡都已有準備，球團會持續關注他的傷勢，一切以他的健康為重，不過，大家還是希望他能在第五場出賽。

(中時 )