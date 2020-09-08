寶齡富錦（1760）公告，明（8）日將停牌，市場推估可能與旗下腎臟新藥拿百磷上游廠商併購案有關，另外，該公司近期開發的抗原快篩試劑產品頗受關注，不排除與國外合作或併購案有關。

已經在日本、美國、台灣等地區銷售的拿百磷，目前授權夥伴 Keryx 已延伸商適應症領域至腎病缺鐵性貧血症後，日前日本授權夥伴 JT-Torii 公司也已向當地主管機關申請成人缺鐵性貧血症的擴充適應症，預計明年取證。

市場推估，由於拿百磷市場銷售據點增加，寶齡為求一條龍服務，可能積極尋找藥品上游廠商，並啟動併購案。

另外，拿百磷在中國進行人體臨床收案也備受關注，雖受疫情影響，收案時程遞延 1-3 個月，不過既有的病人吃藥仍可保持一定進度，預期數據不至有太大影響，法人也不排除明日停牌可能與大陸的藥品進度有關。

此外，寶齡因與台康、安肽共同開發新冠肺炎抗原 試劑，獲食藥署過關，由於該抗原試劑僅需15分鐘就有逾八成準確，預期未來將有不錯的商化潛力。

目前寶齡除與中研院簽署非專屬授權合約外，與台康、安肽成立品牌Vstrip，該試劑由安肽進行 原料合成，台康將原料進行量產，寶齡則負責把原料與試劑量產、商 品化，初步規劃先以日本市場為灘頭堡。

(工商 )