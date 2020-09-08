台北W飯店年度活動FUEL DAY倒數計時中！台北W飯店投身公益活動邁入第八年，今年攜手SPACE以及lululemon，於9月26日上午9點至下午1點，在8樓綺麗廳舉辦「SWEAT & SMILE活力全開 愛心公益日」活動，現場除了「熱汗芭蕾健身」與「愛笑瑜珈」兩堂課程之外，並設計「活力輕食光」，參加者可在10樓WET Bar享用主廚準備的輕鬆小食與新鮮現打果汁，度過愉悅舒暢的早晨時光。

台北W飯店表示，此次活動邀請眾多品牌共襄盛舉，包含國際運動服飾品牌lululemon、時尚運動會館SPACE、講究簡約純淨的保養品牌DUET、全球第一瓶有氧飲料老虎牙子、風行歐美的康普茶品牌ZESTEA、來自美國時髦髮飾 L. ERICKSON、IMPACT WEAR環保材質服裝以及美麗佳人雜誌等提供精美參加禮。活動報名費用每人2 000元 (含活力輕食光餐飲) ，其中1000元將捐贈給「中華民國乳癌病友協會」，號召民眾以實際行動參與公益。

W飯店「SWEAT & SMILE活力全開 愛心公益日」，今年課程以「好玩」、「律動」與「紓壓」為目的，再由SPACE與lululemon以現代人生活方式量身設計合宜課程。活動首波課程將由SPACE帶來45分鐘的「熱汗芭蕾健身」，課程設計結合芭蕾，以優雅塑型美學為出發點，並以「省時高效燃脂」與「積極修復訓練」為訴求的課程。接著則是由lululemon帶來時長60分鐘「愛笑瑜珈」全球盛行的「愛笑瑜珈」起源於1995年印度，建立在內科醫生 Dr. Madan Kataria 提出的「人類的身體無法區分模擬的笑聲和真實的笑聲，兩種方式都會為身心帶來相同的益處」的理論上，透過大笑以及瑜珈呼吸法來達到「減壓」效果，為現代人繁忙的生活方式尋得身心靈的平衡。

(工商 )