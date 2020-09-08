昆山世碩亂丟菜鳥證件

和碩大陸子公司、世碩昆山廠5日扔員工證件羞辱人事件佔據抖音熱點榜3天，新聞還登上中央電視台網站，世碩當日晚間發布道歉聲明，但撲滅不了網路傳言延燒，甚至有影片指該廠3000人走了2900人，生產線癱瘓。該廠人員表示並不屬實，人員流動正常，每天都有到職與離職。陸媒也分析，臨時工要拿到額外獎勵「工廠返費」至少要持續在職數個月，應該不至於爆發大規模離職潮。

在網路大量流傳影片顯示，3名世碩招聘人員邊以麥克風唱名邊將菜鳥員工識別證丟地上，讓人只能彎腰找和撿。有陸媒記者扮成求職者向世碩招聘人員求證，其中1名工作4年招聘人員說，「這裡每天都有人走，每天都有人進」。此外，大陸招聘臨時工多半會有「返費」制度，目前是電子代工業旺季，8月開始返費已漲至超過1萬人民幣，對臨時工誘因很大，已到職者不太容易放棄。返費是指工廠為保證工人在一定期間穩定工作而給臨時工的獎金，通常是持續打卡2個月以上才拿得到，中途離職就完全拿不到，據了解，世碩開出的這部分獎金條件是1至1.5萬人民幣。

但也有世碩資深員工受訪時表示，用人高峰期通常也是離職高峰期，「一般人吃不消，幹幾天就提桶跑路了，派遣工3個月還不見得能轉正職。」

和碩是華碩因為品牌、代工分離策略，2007年成立，專注於代工，目前是僅次富士康的蘋果手機第二大代工廠，在大陸有5家分公司，名碩、康碩、昌碩、世碩、旭碩，在世碩之前，位於上海的昌碩科技也曾因違法延長工時等原因6度遭當局罰款，累計罰金超過100萬人民幣。

(中時新聞網)