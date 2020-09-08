日本總務省周二公布新數據，七月家戶支出較去同期減少7.6%，劣於市場預期的下跌3.7%，並為連續第十個月出現下降。

兩人或以上的家戶平均支出實際上為26萬6897日圓(約合2510美元)。家戶支出為私人消費的重要衡量面向，而私人消費占日本GDP超過半數。

(時報資訊)