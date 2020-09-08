《國際經濟》日本七月家戶支出年減7.6％ 劣於預期 08:522020/09/08 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本總務省周二公布新數據，七月家戶支出較去同期減少7.6%，劣於市場預期的下跌3.7%，並為連續第十個月出現下降。 兩人或以上的家戶平均支出實際上為26萬6897日圓(約合2510美元)。家戶支出為私人消費的重要衡量面向，而私人消費占日本GDP超過半數。 (時報資訊) #家戶 #支出 #私人消費 #七月 #日本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》欣興昆山鼎鑫火災 對營運影響可控 07:442020/09/08 財經 《國際經濟》日本第二季GDP終值 萎縮28.1％ 09:432020/09/08 財經 台日學生原創漫畫大賽 說明會啟動 04:102020/09/08 企業經營 陸8月出口年增9.5％ 遠勝預期 04:102020/09/08 全球財經 證交所線上引資 圓滿成功 04:102020/09/08 證券．權證 雄獅關30家門市 易遊網減7家 04:102020/09/08 生活新聞 瑞信論壇 線上開跑 三引擎衝鋒 助攻科技旺到2021年 04:102020/09/08 證券．權證 中華電上架23款5G手機 刺激換機潮 04:102020/09/08 財經要聞 8月對陸、美出口 雙創新高 04:102020/09/08 財經要聞 華宏8月營收 面板帶旺 04:102020/09/08 證券．權證 財經熱門新聞 電信三雄再戰4G 499雙飽 - 財經要聞 - 工商時報 影》羞辱新人證件丟滿地自己撿 傳和碩子公司爆離職潮 真相曝光 - 財經 若「3天規則」生效 華爾街分析師：美股今晚不妙 - 財經 壽險董總不受教 黃天牧怒了 - 財經要聞 - 工商時報 銅板股夯 法人愛、散戶搶著沖 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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