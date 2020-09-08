吳慷仁發文。（圖／翻攝自吳慷仁Kang Ren Wu臉書）

37歲金鐘影帝吳慷仁常行善做公益，也常在臉書分享對時事感想，最近他自曝養成喜歡深夜跑步的習慣，邊運動也邊檢討自己這一天的行程，他承認兩天前工作時因到現場流程與說好的不同，讓他頓時某根筋就斷了，私下對男工作人員抱怨，究責下來間接害另名女工作人員被罵，甚至在現場飆淚，吳慷仁看了以後自責太衝動，只能提醒自己要多體諒他人。

吳慷仁先前為戲瘦身，鏟肉20公斤，傳聞他利用運動，也採取間歇性斷食法，才成功從88公斤瘦到58公斤。兩個月前日本明星三浦春馬驟逝，吳慷仁有感而發，寫下藝人的通病，直言因為工作總要微笑面對鏡頭，不能表達真實情緒，回到家後才發現千瘡百孔，「需要在乎的人擁抱，需要朋友拉一把，需要自己和自己對話」，才能更有勇氣活下去。

昨吳慷仁自首兩天前發了一個不應該的氣，自己在工作上的堅持很多，其中一點就是照流程走，兩天前到現場時發現說好的和做的不同，讓吳慷仁和他的工作團隊當下只好配合，「可能覺得不被尊重或是想要捍衛團隊的專業立場，單獨私下對著負責人員（男生）念了一下...（也好像不只一下）...」。

5分鐘後，對方派出3位工作人員跟吳慷仁道歉，他注意到其中一個女生因此剛剛哭過，讓吳慷仁內心一驚：「天啊！因為我的舉動，讓她被上司責備了」，後來吳慷仁便思考應該還有更好的處理方式，「也許我下次除了對自己有交代外，更應該多體諒周圍的人，更多一分等待與諒解，聽聽人家解釋（但也可能是藉口）...唉...反正我檢討...我不應該...難受...」。

對此，網友回應：「對自己要求，可以精進自己。戲內戲外都是一種人生，如何處若泰然才是人生的智慧 」、「如果再來一次，你還是會提出相同要求的話，那就不要為了眼淚而心軟，只要強調，你是就事論事，不要苛責其他工作人員，大家一起想辦法把事情解決，才是王道」、「無論他人或外在如何，願意反思都是一件能夠提供自己看待世界不一樣的眼光、幫助自己成長的小舉動」、「不過換個角度來看，你現在讓他哭一下總比他不知道繼續犯同樣的錯，然後被當眾大罵更好吧！」

(中時新聞網)