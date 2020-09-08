28歲的民進黨立委賴品妤，是本屆最年輕立委，先前上節目才說單身，沒想到遭直擊與剛退出時代力量的苗栗縣議員曾玟學熱戀，大街上毫不避諱放閃、連窩四夜。對於兩人戀情，網友也紛紛獻上祝福，不過也有人笑說「看來對小眼睛情有獨鍾」。

賴品妤遭週刊直擊與曾玟學戀愛ing，年初才自爆單身的她，開出擇偶條件，最好是政治圈外人、法律界人士，但最重要的是「頻率」要對。

不過，賴品妤接連兩位男友，吳崢和曾玟學都是政治圈內人，也非法律界人士，但兩人都是小眼睛、鼻子高挺，讓網友驚呼「看來對小眼睛情有獨鍾啊，呵呵」。

此事也在PTT引發熱議，鄉民們紛紛獻上祝福，表示「感覺好幸福阿～替他們開心」「男生很帥 女生很美 超級配的！」「連口罩都沒戴 完全不藏的」「恭喜」「很配 兩人都是有話直說型」。

不過，當初黃國昌錄音檔被爆出，內容痛批曾玟學，讓曾玟學因此宣布退黨，當時賴品妤也加入戰局，砲轟黃國昌把選區拱手讓人，根本是怯戰神，秋什麼秋！如今兩人戀情曝光，也讓網友恍然大悟說「忽然看懂了」「感覺他們的話題一定有國昌老師」。

(中時新聞網)