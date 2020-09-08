1名李姓男子在今年5月15日凌晨2點多，騎機車行經台中市台灣大道一段，時看到一名嫩妹疑似酒醉躺在路邊椅子上講電話，他竟然一時色薰心，將車停下後，偷偷走到嫩妹後方，偷偷的親吻該名嫩妹嘴唇厚，立刻轉身逃跑，事後嫩妹報警提告，李姓男子依性騷擾防治法遭判拘役55日，易科罰金5萬5000元。

根據判決書記載，李男於民國109 年5 月15日凌晨2 時31分許，在臺中市北 區臺灣大道1 段655 巷內，看到一名嫩妹躺在路邊椅子上講電話，竟基於意圖性騷擾之犯意，站在甲女後方，並乘甲女不及抗拒之際，低頭從後方親吻甲女之嘴巴，旋即騎乘機車迅速離去。

該名嫩妹遭到陌生男子親吻後，立刻起身閃躲，卻只見對方迅速加足油門逃走，氣得前往轄區第二分局報案。警方根據監視器，發現李男的車號，立刻通知李男到案，李男眼見證據遭到掌握，只好坦承自己情不自禁才會對女方最初親吻動作，事後遭到移送地檢署，遭檢方依違反性騷擾防治法起訴。

法官審理認定，李男與女方素不相識，卻僅為逞一己私慾，竟乘女方醉酒不及抗拒之際，親吻女方嘴巴，危害告訴人之身體自主權，對社會風氣及治安顯有不良影響，但念在李男犯後坦承態度尚可，依性騷擾防治法第25條第一項之性騷擾罪，判處拘役55日，得易科罰金5萬5000元，全案仍可上訴。

(中時新聞網)