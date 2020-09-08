華碩（2357）AI研發中心AICS練功年餘推出的AI Medical智慧醫療技術應用相關解決方案，繼與慈濟、振興及彰基等醫療院所合作後，近期再前往高雄舉辦發表會，將四大應用推向南台灣，期蓄積更多台灣智慧醫療能量。

AICS端出的AI Medical技術四大應用，包括ICD-10智能編碼、醫療大數據搜尋系統、非計劃性再入院病人向量分析技術、不良反應藥歷與用藥安全系統，協助醫院進行資料清整與數位化，並以自然語言處理、醫療影像分析、大數據分析等AI核心技術，幫助醫院落實智慧醫療。

AICS「ICD-10 編碼 AI推薦引擎」，能透過AI判讀醫療資料庫，推薦並幫助疾病分類師、醫師完成編碼，再回傳醫院系統充實病歷大數據。其中，「醫師編碼書寫小幫手」則能校正病歷錯別字，提升準確度，以及出、入院申報病歷完整性與一致性，增加保險給付效率，目前亦已成幼導入十餘家醫院，受到醫師與疾病分類師肯定。

另一項讓醫護立即有感的革命性服務，為AICS「醫療大數據搜尋系統（EMR search）」，透過從散落在不同型態、系統的歷史病歷、檢驗報告、手術紀錄等著手，將其結構化、數據化並進行分析，建構醫院內部去識別化的研究型資料庫，能協助醫師以關鍵字快速搜尋、參考過往前例，輔助診斷與用藥決策，進而支援病情發展預測、以及個人化精準醫療，成為協助醫病共同決策的重要後盾。

至於「出院14天內非計畫性再入院」紀錄一向是醫療品質指標，也攸關?廣大重症、慢性病患及其家庭醫療權益與負擔。華碩AICS的非計劃性再入院病人向量分析技術，整合病程中看診、檢查、手術、住院、用藥等相關指標，運用先進AI建立模型，從龐大病歷資料庫快速搜尋疾病特性高度相似患者，彙整各科別住院趨勢以及病患再入院的警示提醒/診斷分析/風險預測等，並以可視化智慧報表（BI）呈現，輔助醫師擬定臨床診斷處置與追蹤計畫，並協助醫院審視健保住院診斷關聯群申報效率，提升醫療品質。

另有鑑於全台醫療不良事件中有高達三分之一是與用藥不良反應相關，華碩AICS不良反應藥歷與用藥安全系統，是目前唯一整合全國不良藥物反應通報系統與醫院電子病歷資料庫，分析用藥者體質、藥品特性、用藥後反應、對病情影響等，在醫師開立處方時，立即以病患為中心，判斷藥物可能引起的不良反應，提醒用藥劑量、需事先完成的檢查、易引起該藥不良反應的跨科別病史等，及時警示，降低可能因此造成的病患傷害及醫病爭議。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一表示，台灣醫療體系雖有先進醫術優勢，但資料各自散落無法串連。華碩AICS投入協助醫院活化真實醫療數據、啟動精準醫療，其亦誠摯邀請各大醫院與其共同推進台灣醫療的「數位化」與「AI化」，翻轉醫療資訊運用、進一步完善監督機制，讓台灣智慧醫療成為下一個世界級領導產業。

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