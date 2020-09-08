ECFA的10年大限9月將屆，一旦協議終止，未來台灣輸陸農產品、漁業產品及傳產製品都將課關稅。對此，前海基會副董事長、海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉建議，政府應展現3個誠意來維持ECFA下去。

高孔廉接受港媒《中評網》採訪時直言，如果政府要維持ECFA，除了不該禁止愛奇藝、淘寶、規定陸資投資的比例外，另外還有3個可展現誠意的做法。首先就是政府應取消台灣違反世界貿易組織（WTO）規定，開放各國都可進口台灣、但大陸無法進口的農工產品。

高孔廉接著再表示，其次是，依WTO規範，通過《兩岸協議監督條例》、《海峽兩岸服務貿易協定》（服貿協議）。最後是通過《海峽兩岸避免雙重課稅及加強稅務合作協定》後，再談《海峽兩岸貨品貿易協定》（貨貿協議）。

雖然ECFA存續議題受到外界關注，不過海基會董事長、金仁寶集團董事長許勝雄8月底受訪時樂觀表示，「現在看起來還好」，兩岸人民跟產業互動已具有相當價值和意義。而兩岸學者普遍認為，大陸方面應該不會以「十年大限」為由終止協議。反倒是即將在年底簽署的RCEP，因為台灣無法加入，對台商的衝擊才最嚴重。

(中時新聞網)