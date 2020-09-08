小嫻（黃瑜嫻）和金剛（李信樵）在墾丁擦出愛火，8月大方承認戀愛ing，獲得外界滿滿的祝福。除了小嫻早在2個禮拜前先曬出兩人合照，金剛7日也首度在Instagram分享情侶照，更甜蜜地說：「其實蠻可愛的！」

這是金剛認愛小嫻後，第一次在網路公開PO放閃合照，只見兩人瞇著眼睛，對鏡頭露出燦爛笑容，他笑說：「其實蠻可愛的！」不久，小嫻也跟著照樣造句，回應：「其實滿閃的」並附上三個笑哭的表情符號，金剛看到女友的反應，用充滿愛意的口吻回：「哪有」並送上三顆愛心，小倆口一來一往的隔空互動，讓網友也感染到幸福，直呼：「哎唷～很閃喔」、「夫妻臉欸」、「因為喜歡小嫻而開始關注你，這就是簡單的幸福。」

小嫻、金剛在交往前，各自都有一段深刻的感情，小嫻曾和球星何守正結婚5年，金剛也與「國光女神」梁云菲談戀愛到論及婚嫁，結束戀情後因緣際會到墾丁，兩人透過朋友牽線認識、進而交往，得到不少網友的祝福。

小嫻2個禮拜前在社群平台先放上兩人合照，真誠地寫下：「南部的生活就是充滿陽光上山下海，看事情的角度也跟著開闊起來，真心感謝你的照顧。」金剛也留言回應：「我也真心感謝互相扶持的部分。」說完還不忘附上3顆愛心示愛，小倆口甜蜜互動也瞬間吸引網友紛紛留言，也有人發現沉醉在愛河中的小嫻，整個人好像也變得更漂亮了。

(中時新聞網)